Поздравляйте друг друга правильно: мужчин – «ВКонтакте», женщин – в «Одноклассниках»

22 февраля 2019 года, ХМАО-Югра. Накануне генедерных праздников связисты изучили мобильную интернет-активность югорчан. Каждый четвертый абонент выбирает безлимитное общение в мессенджерах, а каждый второй – неограниченный трафик в социальных сетях. Такие данные получил «МегаФон» на основе анализа подключений к тарифам с начала года.

Чтобы поздравить близких с Днем защитника Отечества, связисты советуют выбрать сообщения «ВКонтакте» – пользователей мужского пола в ней на 7% больше, чем женщин. Порадовать теплыми словами знакомых девушек проще через Instagram, а прекрасных дам постарше – в «Одноклассниках», в этих соцсетях преобладает женская аудитория.

На одного активного пользователя мобильного интернета в Югре приходится около 270 мегабайт информации в сутки. Причем абоненты тарифов линейки «Включайся!» потребляют на 35% интернета больше, чем пользователи других тарифов. 23 февраля 4G-трафик ожидаемо вырастет на 12% по сравнению с обычным выходным днем, а 8 марта – на 20%.

«8 марта абоненты традиционно более активны, чем в «мужской день», а рост числа звонков начинается уже с седьмого числа. В этом году можно смело прогнозировать популярность видеопоздравлений – каждый второй наш абонент пользуется тарифом с опцией «Безлимитный интернет», и может не думать о расходах на связь», – отметил Дмитрий Щелгачев, руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Для эффектных мобильных презентов связисты рекомендуют следовать простым правилам:

поздравляйте близких в первой половине дня, так они почувствуют, что дороги вам;

прежде, чем сделать фото или записать видеопоздравление, не забудьте протереть видоискатель и экран смартфона – изображение будет четким и ярким;

самый простой материальный знак внимания для родных, которые далеко – пополнение баланса телефона, а до 14 марта можно воспользоваться акцией – положить на счет мобильного 1000 рублей и 100 рублей получить в подарок.

Информационная справка: «МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.