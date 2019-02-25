​Депутаты Госдумы предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

В Госдуме рассмотрят законопроект, подготовленный депутатам ЛДПР, предлагающий ввести штрафы для должностных лиц за эвакуацию автомобиля без составления протокола, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов законопроекта Ярослава Нилова.

«На практике имеют место случаи задержания транспортных средств без составления протокола, когда на месте задержания находятся уполномоченные на составление протокола должностные лица, устно дающие разрешение на задержание, а протокол составляют задним числом. Также имеют место случаи составления протоколов в отсутствие водителя без понятых и без видеозаписи», – говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, предлагается ввести штраф для лиц принимающих решение об эвакуации в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а для исполняющих это решение - от 5 до 50 тысяч рублей.

В авторах проекта также указаны вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Андрей Андрейченко, Владимир Сысоев и Данил Шилков.