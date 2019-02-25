​В Когалыме из-за водителя, проехавшего на «красный», в ДТП пострадали три человека

В пятницу, 22 февраля, на перекрестке в районе проспекта Нефтяников, 1А в Когалыме в ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, 46-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ГАЗ. В результате столкновения травмы получили водитель внедорожника и двое его пассажиров - женщины 34 и 54 лет.

«Всего с 22 по 24 февраля на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.