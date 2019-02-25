​В Краеведческом музее Сургута состоится встреча «Солдат войну не выбирает»

В Культурно-коммуникационном центре Сургутского краеведческого музея состоится встреча «Солдат войну не выбирает», посвященная 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан.
Героями встречи станут сургутяне, участники боевых действий в Республике Афганистан: Клепиков Сергей Александрович, Зырянов Андрей Викторович, Егоров Сергей Юрьевич, Кальтинов Сергей Анатольевич.
Мероприятие состоится 27 февраля в 12:00 по адресу ул. 30 лет Победы, 21/2.
Телефон для справок 28-53-05 – Наталья Аркадова.
Итоги 2018 года с главой Сургутского района Андреем Трубецким // ONLINE 26 февраля в 15.00