​В Краеведческом музее Сургута состоится встреча «Солдат войну не выбирает»

Неоценённый пророк. Почему стоит посмотреть «Ван Гог. На пороге вечности»

Знаковым является разговор с пастором почти в самом конце, где Ван Гог упоминает и невольно сравнивает самого себя с Иисусом Христом. Думаете, слишком высокомерно? Мне так не кажется