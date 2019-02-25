​В югорском селе убит бизнесмен

В селе Ванзеват Белоярского района обнаружен труп местного бизнесмена с огнестрельным ранением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийство, сообщил ИА СИА-ПРЕСС и.о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Югре Олег Меньших.

«Установлено, что 24 февраля 2019 года в доме № 3 по ул. Набережная в поселке Ванзеват Белоярского района обнаружен труп 61-летнего местного жителя с огнестрельным ранением живота. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лица, его совершившего», — уточнил собеседник агентства.

По данным ИА «ЮграPro», предприниматель мог стать жертвой собственных работников. Источник агентства утверждает, что погибший был жесток с работавшими у него людьми, избивал их и морил голодом. Официально эти данные не подтверждены.