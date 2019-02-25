​«Зеленая книга» Питера Фаррелли получила «Оскар» за лучший фильм

Кинокартина «Зеленая книга» Питера Фаррелли получила главную награду на церемонии вручения премии «Оскар» – за лучший фильм.
Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома».
Обладателем «Оскара» за лучшую мужескую роль стал Рами Малек (Богемская рапсодия). Лучшей актрисой стала Оливия Колман за «Фаворитку».
«Оскар» 2019 — все победители:
- Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али — «Зелёная книга»
- Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
- Лучший оригинальный сценарий: «Зелёная книга»
- Лучший адаптированный сценарий: «Чёрный клановец»
- Лучший анимационный полнометражный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»
- Лучший анимационный короткометражный фильм: «Бао»
- Лучшая музыка: Людвиг Йоранссон — «Чёрная пантера»
- Лучшая песня: ”Shallow” — «Звезда родилась»
- Лучший фильм на иностранном языке: «Рома» (Мексика)
- Лучшая работа художника-постановщика: «Чёрная Пантера»
- Лучшая операторская работа: Альфонсо Куарон — «Рома»
- Лучший звук: «Богемская рапсодия»
- Лучший художественный короткометражный фильм: «Кожа»
- Лучший монтаж: «Богемская рапсодия»
- Лучшие визуальные эффекты: «Человек на Луне»
- Лучший документальный полнометражный фильм: «Свободный подъём в одиночку»
- Лучший документальный короткометражный фильм: Period. End of Sentence
- Лучший дизайн костюмов: «Чёрная Пантера»
- Лучший звуковой монтаж: «Богемская рапсодия»
- Лучший грим и прически: «Власть»