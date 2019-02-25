​Электронные водительские права планируют ввести в России в 2020 году

Уже в 2020 году в России могут быть введены электронные водительские права и удостоверения о регистрации транспортного средства. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников.

Нововведение избавит автомобилистов от необходимости носить с собой документы, а также поможет бороться с подделками и не даст возможности использовать права несколькими водителями с похожей внешностью. «Когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем. Это же относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде», — пояснил Черников.

По его словам, в ГИБДД практически готова оцифрованная база, осталось принять нормативные документы.