​В России провели эксперимент и выяснил, что 14 из 20 детей готовы уйти с незнакомцами

В Челябинской области провели эксперимент «Уйдет ли мой ребенок с незнакомцем», в котором приняли участие 20 семей с детьми в возрасте от пяти до десяти лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на поисковый отряд «Снежинск-СПАС».

По заранее спланированному сценарию родители умышлено оставляли своих детей без присмотра, объяснив, что им нужно отлучится всего на пару минут. Во время отсутствия родителей к детям подходили волонтеры и предлагали пойти вместе с ним, например, покормить белочку или посмотреть на котенка.

В результате 14 из 20 детей добровольно согласились уйти с незнакомцами.

Всех детей, которые решились уйти с посторонними людьми отвели к родителям и рассказали об опасности таких действий.