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​В Хабаровске задержан студент, намеревавшийся устроить массовое убийство в школе

ФСБ задержала 18-летнего жителя Хабаровска Александра Онуфриенко по подозрению в подготовке теракта в средней школе №30. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, студент уже дал признательные показания. Он заявил, что подготовил оружие и патроны.

«При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: - Обрез 16 калибра; - 96 патронов к этому обрезу», – пишет Baza.

Официального подтверждения информации пока нет. Другие источники о задержании студента не сообщают.

Справка:

Проект Baza основан бывшими топ-менеджерами изданий Mash, «Лайф».


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Сегодня в 16:42, просмотров: 315, комментариев: 0


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