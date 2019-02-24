​Лавров: условий для заключения мирного договора между Россией и Японией нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент нет приемлемых условий для заключения мирного договора между Россией и Японией. Об этом он рассказал в интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс», текст которого опубликован на сайте МИД.

По словам Лаврова, правительство Японии дает очень много публичных обещаний, о том, что они «вот-вот добьются результата» в переговорах с Россией. Однако условия для решения проблемы мирного договора «отсутствуют полностью».

Также в интервью он опроверг слухи о том, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут прийти к заключению рамочного соглашения по мирному договору в ходе саммита «Большой двадцатки».

Министр подчеркнул, что Москвы не было никаких договоренностей с Токио относительно сроков подписания мирного договора.