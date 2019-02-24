​ОАЭ простили своими жителям долги на 98 миллионов долларов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов заключило соглашение с 13 банками о списании долгов жителям страны на сумму более 98 миллионов долларов, пишет Lenta со ссылкой Gulfnews.

Такое решение было принято, чтобы обеспечить гражданам достойный уровень жизни и поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности, заявил председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны Джабера Мохаммада Аль Сувейди.

Кроме того, такая мера позволит повысить терпимость в обществе, чего добиваются власти страны. Ранее в ОАЭ был объявлен «год терпимости».