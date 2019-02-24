​МТС-банк подал иск к авиакомпании Utair после дефолта по кредиту

МТС-банк намерен взыскать с авиакомпании Utair 8,69 миллионов рублей, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. В качестве третьего лица в иске указан Сбербанк.

Иск был подан 15 февраля, зарегистрирован 22 февраля.

Напомним, авиакомпания имеет два синдицированных кредита (кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами. – Прим ред.) сроком на семь и 12 лет. Первый оформлен на сумму 18,9 млрд рублей, второй – на 23,7 млрд рублей.

В феврале синдикат 11 банков завершил голосование о том, как следует поступить с Utair. Крупнейшие кредиторы, контролирующие более 75 процентов синдицированного долга, выступили против обращения взыскания на залоги и взыскания средств.