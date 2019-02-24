​Минтруд предложил проиндексировать социальную пенсию на 182 рубля

Социальные пенсии могут быть проиндексированы на 182 рубля. С таким предложением выступил Минтруд. Проект соответствующего постановления разместили на общественное обсуждение.

Ведомство предлагает повысить социальные пенсии в связи с тем, что в 2018 году на 2 процента вырос прожиточный уровень пенсионеров. В случае если документ будет принят соответствующая сумма выплаты составит 9266 рублей.

Напомним, социальные пенсии в 2018 году были проиндексированы на 2,9 процента, в 2017 году – на 1,5 процента.