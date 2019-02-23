Югорский омбудсмен приедет в Сургут, чтобы поговорить с задержанными иеговистами, которые заявили о пытках

В начале следующей недели уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова приедет в изолятор временного содержания Сургута, чтобы пообщаться с тремя последователями запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на саму Стребкову.

«Я начала проверку во взаимодействии со Следственным управлением СКР по Югре и прокуратурой Сургута. Известно, что трое задержанных лиц, предположительно, пострадавших, сейчас находится в изоляторе. В понедельник я буду в Сургуте и непременно встречусь с ними. Те, кто арестован, я с ними обязательно поговорю, выслушаю внимательно. С теми, кто не арестован, но заявляет о совершенных в отношении них противоправных действиях, я также планирую поговорить», — заявила омбудсмен.