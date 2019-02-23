На 10 девчонок 9 ребят: Росстат рассказал о соотношении числа мужчин и женщин в России

В 2018 году в России на 1000 мужчин приходилось в среднем 1156 женщин. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В возрасте до 34 лет на 1000 мужчин приходится 960 женщин. В более старшей возрастной группе (35-39 лет) - уже 1027 женщин.

Большая разница наблюдается в возрастной группе 70+. Там на 1000 женщин приходится всего 420 мужчин.

RT цитирует слова председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, который сказал, что в России существует демографическая проблема: разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет около 10 лет.