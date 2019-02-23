Компания "Газпром трансгаз Сургут" закупила 40 VIP-ручек, общая стоимость которых составила 456 тысяч рублей. Эта информация опубликована на портале госзакупок.
«Газпром трансгаз Сургут» закупил 40 ручек на полмиллиона рублей
Дочка "Газпрома" зплючила договор на 20 перьевых авторучек, 10 шариковых ручек и еще 10 ручек из категории "ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки".
После элементарных подсчетов выясняется, что цена одной ручки составляет в среднем 11 тысяч рублей. Подробные характеристики дорогостоящего товара на раскрываются.
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