«Газпром трансгаз Сургут» закупил 40 ручек на полмиллиона рублей

Компания "Газпром трансгаз Сургут" закупила 40 VIP-ручек, общая стоимость которых составила 456 тысяч рублей. Эта информация опубликована на портале госзакупок.

Дочка "Газпрома" зплючила договор на 20 перьевых авторучек, 10 шариковых ручек и еще 10 ручек из категории "ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки".

После элементарных подсчетов выясняется, что цена одной ручки составляет в среднем 11 тысяч рублей. Подробные характеристики дорогостоящего товара на раскрываются.