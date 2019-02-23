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«Газпром трансгаз Сургут» закупил 40 ручек на полмиллиона рублей

Компания "Газпром трансгаз Сургут" закупила 40 VIP-ручек, общая стоимость которых составила 456 тысяч рублей. Эта информация опубликована на портале госзакупок.

Дочка "Газпрома" зплючила договор на 20 перьевых авторучек, 10 шариковых ручек и еще 10 ручек из категории "ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки".
После элементарных подсчетов выясняется, что цена одной ручки составляет в среднем 11 тысяч рублей. Подробные характеристики дорогостоящего товара на раскрываются.

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Сегодня в 14:51, просмотров: 172, комментариев: 0


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