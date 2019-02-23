Россиянам хотят запретить держать дома диких зверей

Министерство природных ресурсов и экологии России предложило запретить гражданам держать дома диких животных.

Министерство уже подготовило список таких зверей. В него вошли крупные хищники из семейства медвежьих и кошачьих весом более 20 кг. А также ядовитые змеи и пауки, которые представляют опасность для человека.

Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Правительства РФ.

Министерство обратило внимание и на менее опасных, но крупных животных, для которых сложно создать подходящие условия в обычных домах. Например, жирафы, слоны, дикобразы, бегемоты, китообразные, тюлени, моржи и пингвины.