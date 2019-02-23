О задержанных в Сургуте Свидетелей Иеговы написало британское издание The Independent

Журналист известного британского издания The Independent написал крупную статью о задержанных в Сургуте представителей запрещенной на территории России религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы».

Издание сообщает, что «Свидетелям Иеговы было запрещено практиковать с 2017 года, когда Верховный Суд России признал местное отделение глобальной церкви экстремистской организацией. Многих запугивали и арестовывали <...> Однако организация впервые сообщает о таком серьезном насилии в отношении своих членов».

Автор статьи, Оливер Кэролл, ссылается на 39-летнего Тимофея Жукова, задержанного в Сургуте по подозрению в экстремистской деятельности. Жуков сообщил британскому изданию, что при задержании он получил травму, но избежал насильственных действий позже, в отличие от других обвиненных в экстремизме.

«Он слышал крики своих друзей из кабинета следователя, расположенного дальше по коридору. Некоторые сеансы длились до двух часов, вспоминал он, добавляя: “для некоторых это было слишком"», - пишет Кэролл, цитируя Жукова.

Европейский представитель организации «Свидетели Иеговы» Ярослав Сивульский сообщил британскому изданию, что организация направила обращения представителю президента по правам человека Михаилу Федотову, омбудсмену Татьяне Москальковой и администрации президента