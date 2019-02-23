Завтра на площади возле СурГУ сургутян будут катать на собаках, оленях и снегоходах

24 февраля с 12 до 15 на площади возле театра СурГУ состоится большое благотворительное мероприятие в поддержку сургутских детей: Дианы Гасановой, Вовы Антонченко, Ани Пряниковой, Вани Лукиных, Курбана Зайнутдинова.

Сургутяне смогут прокатиться на собачьих и оленьих упряжках, а также снегоходах. «Помимо катаний в программе предусмотрен мастер-класс от школы битбокса, представление Летучего театра, лотерея с призами-сертификатами от спонсоров до десяти тысяч рублей, ярмарка и развлекательная программа», — рассказал СИА-ПРЕСС глава клуба северных ездовых собак «Хаски 186» и организатор мероприятия Владимир Булгаков.

Отмечается, что любое из развлечений будет доступно за пожертвование. Все собранные средства будут переведены родителям больных детей.