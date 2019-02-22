​Жители регионов тюменской «матрешки» стали чаще жаловаться на банки и МФО

В четвертом квартале 2018 года в Банк России поступило 1 300 обращений от жителей Тюменской области, Югры и Ямала. По сравнению с третьим кварталом количество жалоб выросло на 12 процентов.

Чаще всего претензии у жителей региона возникают к кредитным организациям (60%).

«Потребители финансовых услуг стали меньше жаловаться на страховые компании (снижение почти на 30%), больше – на банки и микрофинансовые компании. В отношении банков граждане чаще всего обращаются в Банк России по вопросам потребительского и ипотечного кредитования – 60 процентов от общего числа обращений на кредитные организации. Доля жалоб по ОСАГО составила 70 процентов от общего количества жалоб в отношении страховых организаций, при этом их количество снизилось почти на 40 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. В основном такие обращения связаны с проблемами при применении коэффициента бонус-малус», — рассказали в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ ЦБ.

Уточняется также, что большое количество жалоб потребителей связано с тем, что вместо одной услуги им навязывают другую, суть которой не всегда понятна. «На финансовом рынке фиксируется такое явление, как мисселинг, то есть некачественная продажа финансовых продуктов, утаивание части ключевой информации, введение потребителя в заблуждение. Зачастую под видом «вкладов с повышенной доходностью» недобросовестные продавцы предлагают иные продукты, например комбинированный договор (часть – на вклад, часть – на инвестиционное страхование жизни), не раскрывая всех рисков и особенностей их использования», - пояснили в отделении. Гражданам советуют быть осмотрительными и обращать внимание на условия договоров.