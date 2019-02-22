​Режим работы офисов Сбербанка в праздники

Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с предстоящими праздниками – Днем защитника Отечества и Международным женским днем и информирует о режиме работы офисов банка.
23 февраля и 8 марта – выходные дни. Работать будут следующие дежурные офисы:
23 февраля с 09.00 до 12.00:
- п.г.т.Белый Яр, ул. Горького, д. 1а.
с 09.00 до 13.00:
- г. Пыть-Ях, микрорайон 2 "Нефтяников", 31 А.
С 09.00 до 14.00:
- г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 15,
- г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10,
- г. Лянтор, мкр.1, строение 35/1.
С 09.00 до 15.00:
- г. Сургут, пр. Ленина, 35,
- г. Когалым, ул. Молодежная, 8.
С 09.00 до 16.00:
- г. Сургут, проезд Мунарева, 4,
- г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 53,
- г. Нижневартовск, ул. Омская, 11,
- г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44,
- г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 33.
- г. Радужный, 7 мкр., 12,
- г. Лангепас, ул. Ленина, 23 А, корпус 1.
С 09.30 до 16.30:
- г. Сургут, ул. Крылова, 47,
- г. Лянтор, микрорайон 4, 2, офис 15
С 10.00 до 13.00:
- г. Покачи, ул. Таежная, 20.
С 10.00 до 15.00:
- г. Сургут, пр. Мира, 1.
С 10.00 до 16.00:
- г. Сургут, пр. Ленина, 46.
С 10.00 до 17.00:
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46.
«В праздничные дни клиенты банка могут совершить необходимые финансовые операции в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». У корпоративных клиентов есть возможность воспользоваться системой Сбербанк Бизнес Онлайн, а также услугой зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания», – комментирует и.о. управляющего Сургутским отделением Сбербанка Олег Ладик.
Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или, позвонив по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.