​Режим работы офисов Сбербанка в праздники

Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с предстоящими праздниками – Днем защитника Отечества и Международным женским днем и информирует о режиме работы офисов банка.

23 февраля и 8 марта – выходные дни. Работать будут следующие дежурные офисы:

23 февраля с 09.00 до 12.00:

- п.г.т.Белый Яр, ул. Горького, д. 1а.

с 09.00 до 13.00:

- г. Пыть-Ях, микрорайон 2 "Нефтяников", 31 А.

С 09.00 до 14.00:

- г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 15,

- г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10,

- г. Лянтор, мкр.1, строение 35/1.

С 09.00 до 15.00:

- г. Сургут, пр. Ленина, 35,

- г. Когалым, ул. Молодежная, 8.

С 09.00 до 16.00:

- г. Сургут, проезд Мунарева, 4,

- г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 53,

- г. Нижневартовск, ул. Омская, 11,

- г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44,

- г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 33.

- г. Радужный, 7 мкр., 12,

- г. Лангепас, ул. Ленина, 23 А, корпус 1.

С 09.30 до 16.30:

- г. Сургут, ул. Крылова, 47,

- г. Лянтор, микрорайон 4, 2, офис 15

С 10.00 до 13.00:

- г. Покачи, ул. Таежная, 20.

С 10.00 до 15.00:

- г. Сургут, пр. Мира, 1.

С 10.00 до 16.00:

- г. Сургут, пр. Ленина, 46.

С 10.00 до 17.00:

- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46.

«В праздничные дни клиенты банка могут совершить необходимые финансовые операции в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». У корпоративных клиентов есть возможность воспользоваться системой Сбербанк Бизнес Онлайн, а также услугой зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания», – комментирует и.о. управляющего Сургутским отделением Сбербанка Олег Ладик.

Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или, позвонив по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.