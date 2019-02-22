​В январе инфляция на Урале ускорилась из-за роста цен на овощи, мясо, автомобили и услуги ЖКХ

В январе 2019 года инфляция в регионах Уральского федерального округа составила 3,9 процента и осталась ниже общероссийской (5%). В Тюменской области, Югре и на Ямале показатель еще ниже — 2,8 процента.

«По сравнению с декабрем инфляция выросла на 0,6 процентных пункта, в основном за счет динамики цен на плодоовощную и мясную продукцию, легковые автомобили и коммунальные услуги», — сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

Продовольственные товары на Урале подорожали на четыре процента в годовом выражении, непродовольственные товары — на 3,8 процента. В этом сегменте сильнее всего сказался рост цен на автомобили, бензин и дизельное топливо. Инфляция услуг в УрФО повысилась с 3,1 процента в декабре 2018 года до 3,9 процента в январе 2019 года. «На ее динамике преимущественно отразилось единовременное воздействие факторов немонетарного характера – изменения графика индексации тарифов ЖКХ из-за повышения ставки НДС и реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», — подчеркнули в главном управлении.