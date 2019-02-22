​Хотим, чтоб Самсунги не кончались: 2 смартфона по одной цене

В прошлом году россияне активно продавали непонравившиеся подарки, полученные на гендерные праздники. Согласно сервису объявлений, 25 февраля на 20% выросло число продавцов-мужчин, а 9 марта активизировались женщины. В этом сезоне подарить действительно желанный презент и сделать подарок себе – предлагают связисты.

В салонах «МегаФона» стартовало специальное предложение: при покупке одного смартфона Samsung Galaxy S9, S9+ или Note9 второй – Samsung Galaxy J6 достанется бесплатно.

В акции участвуют корейские гаджеты как самые продаваемые в рознице оператора с начала года. Каждый третий из проданных смартфонов принадлежит именно этому производителю, а Сургут занимает 1 место на Урале по продажам этого бренда.

«Главная задача на праздники – удивить близких людей. Смартфон поможет это сделать, ведь такой презент будет лучше ожиданий как для мужчин, так и для женщин. Очевидный плюс: покупая один телефон, второй идет в подарок, а экономия будет более 15 000 рублей», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

По статистике посещений офисов оператора, самый популярный период для покупок – за день до праздника. В прошлом году, например, именно 22 февраля и 7 марта стали для консультантов самым горячим временем месяца. Поэтому лучший и более спокойный период для покупки телефонов, умных устройств или аксессуаров – за два-три дня до даты.

Телефоны Samsung в рамках акции поддерживают быстрый интернет 4G, обладают качественной камерой. Специальное предложение продлится по 28 февраля 2019 года. Количество смартфонов ограничено. Подробности на сайте.