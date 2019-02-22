​Дополнительного выходного дня в феврале не будет, он перенесен на май

Сегодня, 22 февраля, рабочий день сокращен из-за празднования Дня защитника отечества. Сотрудники, работающие по стандартному пятидневному графику, могут закончить трудовой рабочий день на час раньше.

Однако дополнительного выходного дня в феврале не будет, он переносится на 10 мая. В мае продолжительные выходные запланированы с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Также подольше отдохнуть удастся в марте и ноябре: россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта и со 2 по 4 ноября.

Напомним, в начале 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новогодние каникулы в России слишком длинные. Он считает, что из-за этого страдает экономика страны.