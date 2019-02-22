​Владельцы «Карты горожанина» получат скидки в торговых сетях и магазинах Сургута

«Карту горожанина» продолжают наполнять новыми функциями. К функции идентификатора при проходе в школу или оплате ЖКУ собираются добавить еще одну — скидочную. Об этом агентству СИА-ПРЕСС во время прямого эфира рассказал директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Даниил Конев.

«Мы уже начали проводить работу с торговыми сетями города, чтобы обеспечить какие-то преимущества для тех, кто придет в магазин с «Картой горожанина». Это пока в процессе переговоров. Есть и момент подключения к международным системам лояльности. Этот момент прорабатывается сейчас. Мы бы поставили такие амбициозные планы, чтобы наша «Карта горожанина» ходила не только в Сургуте, а, может, и в России, но это прежде всего будет касаться международных сетей, которые к системе лояльности уже подключены и есть в нашем городе. Также ведется работа с нашими местными сетями и магазинами, которые готовы дать сургутянам какие-то преимущества и скидки», — отметил Даниил Конев.

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