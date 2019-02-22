​В 2019 году граждан запаса призовут на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, прибывающих в запасе. Документ опубликован 21 февраля на официальном портале правовой информации.
Сборы сроком до двух месяцев пройдут в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
«Военные сборы проводить в сроки, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определяются Министерством обороны Российской Федерации», — сказано в документе.
Правительству страны и регионов поручено обеспечить призыв запасников на сборы.