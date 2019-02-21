​В Когалыме санврачи закрыли на три месяца частный детский сад. Родители недовольны

В Когалыме решением суда на 90 суток приостановлена работа частного детского сада «Академия детства». Санврачи проверили учреждение по инициативе прокуратуры.

«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, выразившееся в том числе нарушением обязательных требований к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов и условий деятельности юридического лица, несоблюдение которых создавало угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний», — сообщила о ее результатах пресс-служба управления Роспотребнадзора Югры.

Однако родители, дети которых посещали «Академию детства», недовольны сложившейся ситуацией. Как рассказала siapress.ru одна из мам, в прокуратуру на детский сад пожаловалась горожанка, ребенок которой подхватил энтеровирус. «Больше ни один ребенок энтеровирусом не болел , насколько я знаю, источника заражения в нашем саду тоже не обнаружили», - рассказала собеседница агентства, подчеркнув, что условия в детсаду устраивали и родителей, и детей.