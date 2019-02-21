​Югорчане смогут получать загранпаспорта нового образца через МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Нефтеюганска с 22 февраля начнут предоставлять услугу по оформлению и выдачи загранпаспортов, содержащих электронный носитель.

«Это стало возможным благодаря приобретению за счет средств бюджета автономного округа четырех переносных портативных комплексов регистрации биометрических параметров, которые установлены в вышеназванных МФЦ, прошли успешное тестирование», — сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Оформить документ нового образца можно будет два раза в неделю. «Предварительно: среда с 10 до 12 часов, пятница с 17 до 19 часов», - уточнили в департаменте.