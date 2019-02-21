​Госдума начала рассматривать президентский законопроект о наказании для главарей ОПГ

Госдума РФ 21 февраля приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для главарей преступного мира. Он предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии.

Документ внес на рассмотрение депутатов президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Предполагается, что изменения в Уголовном кодексе позволят эффективнее бороться с организованной преступностью

«Законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира. Сейчас это сделать довольно сложно. На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии», — пояснил спикер ГД Вячеслав Володин.