​В Нягани зафиксирована вспышка кори. Среди заразившихся — дети

Девять человек подхватили корь в Нягани и Октябрьском районе от горожанина, который съездил в Екатеринбург и пообщался с заболевшим. Среди заразившихся семеро взрослых и двое детей, сообщается на сайте администрации города.

Главный государственный санитарный врач по городу и района Комитас Шахназаров подчеркнул, что заболевший не был привит. Сейчас в школы и детсады муниципалитета не пускают детей без прививки.

«Родителям предлагается два варианта. Первый - привиться против кори, второй - находиться вне организованного коллектива до особого распоряжения, которое будет издано главным санитарным врачом нашего города» , - сказала Няганскому телеканалу заведующая отделением организации медицинской помощи детям и подросткам Вероника Максимовская.

Как уже сообщало ИА СИА-ПРЕСС, один случай кори зафиксирован в Сургуте. Он тоже «привозной». Заболевший приехал из Казахстана.

Стоит отметить, что за последние два года число заболевших корью в Европе увеличилось в 15 раз. По распространенности заболевания Россия занимает шестое место.

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