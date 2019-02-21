​В 2018 году россияне заплатили 5 млрд рублей за кино в интернете

Российские потребители все чаще отказываются от пиратского контента и склоняются к легальному, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Если говорить про фильмы, хочу отметить, что за последний год количество легальных фильмов, которые были приобретены через интернет, объем продаж составляет 5 миллиардов рублей», – заявил Волин на заседании Госдумы.

Он подчеркнул, что соответствующая сумма в разы выше, чем та, что была несколько лет назад. Волин считает, что «эти цифры опровергают мнение о том, что скачивание происходит в основном пиратского контента».