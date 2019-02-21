​Госдума приняла закон о паллиативной помощи

Госдума в третьем чтении приняла закон о паллиативной помощи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам «закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия».

«Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку - как медицинскую, так и психологическую», – рассказал он.

Госдума будет самостоятельно держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике.