В Сургуте разрабатывают мобильное приложение для родителей школьников

В Сургуте скоро запустят новое мобильное приложение, которое дополнит функционал «Карты горожанина». В первую очередь это приложение будет интересно родителям школьников.

«Любой родитель сможет установить его на мобильный телефон, чтобы получать push-уведомления о факте входа-выхода ребенка из школы», — рассказал агентству СИА-ПРЕСС директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Даниил Конев.

Сообщение будет приходить на телефон в тот момент, когда ребенок приложит «Карту горожанина» к турникету, чтобы зайти в здание школы.

Предполагается также, что через новое приложение родители смогут получать уведомления об актировках и карантинах.

Напоминаем, что с нового учебного года ученики сургутских школ будут заходить в учебное заведение по «Карте горожанина». На данный момент система использования карт действует в 24 учебных заведениях Сургута.

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В Онлайн-интервью директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута Даниил Конев рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, что такое «Карта горожанина» и какими функциями она обладает.