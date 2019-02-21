​Для российских военных создали телефон за 200 тысяч рублей

Для российских военных создали новый кнопочный телефон под названием «Защитник». Новинку разработала компания Caviar, занимающаяся созданием люксовых телефонов и смартфонов, пишет Lenta со ссылкой на пресс-релиз поступивший в редакцию.

Решение выпустить такой продукт было принято после одобрения Госдумой закона, который ограничивает использование военными телефонов и других гаджетов с камерой и геолокацией.

Корпус кнопочного телефона изготовлен из закаленного титана, а его задняя панель украшена кожаной вставкой. Стоимость устройства 199 тысяч рублей.

Напомним, 19 февраля Госдумой был принят законопроект, запрещающий военнослужащим публиковать в интернете или передавать СМИ сведения о себе и своих сослуживцах. Также им запретили использовать смартфоны и планшеты на службе. Однако пользоваться кнопочными телефонами им рзарешено.