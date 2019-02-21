​На предложенные Путиным льготы потребуется 80 миллиардов

На выплаты льгот, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, потребуется 80 миллиардов рублей в 2019 году. Такую сумму озвучила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в среду.

Голикова заверила, что в этом году средства в бюджете есть. «Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом»,- цитирует Голикову «Интерфакс».

Владимир Путин предложил выделять 450 тысяч рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита многодетным семьям. Эту меру поддержки планируют реализовывать с 1 января 2019 года. Кроме того, с этого же года планируют установить льготу для семей с детьми на весь срок действия ипотечного кредита. С 1 июля должны увеличить до 10 тысяч размер пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. С 2020 года тысяч должны расширить круг получателей выплат на детей.