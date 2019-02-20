​Ирина Урванцева: «Нам интересен опыт европейских коллег в вопросах лечения кардиологических заболеваний»

Главный врач Окружного кардиодиспансера с рабочим визитом побывала в Венгрии

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа посетила Венгерскую республику. В состав рабочей группы, которую возглавила Губернатор Наталья Комарова, вошли специалисты югорского правительства, окружной думы, руководители и представители региональных органов власти. В том числе, директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский, главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева, главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №2 Марина Тараник, заведующая пульмонологическим отделением Сургутской окружной клинической больницы Светлана Русак.

Областная больница Святого Рафаэля в г.Залаэгерсег, которую посетили делегаты, является учреждением широкого профиля, которая включает 22 отделения и штат численностью более 1500 сотрудников. Специализированную медицинскую помощь здесь оказывают по направлениям интервенционная кардиология, сердечно-сосудистая хирургия. Также больница является учебной базой для подготовки врачей и младшего медперсонала.

«Как и в целом в России, в Венгрии лидирующее место в структуре смертности населения занимают сердечно-сосудистые заболевания. Нам интересен опыт европейских коллег в вопросах лечения кардиологических заболеваний, - рассказывает главный врач Кардиоцентра, заслуженный врач РФ, к.м.н. Ирина Урванцева. – В клинике, которую мы посетили, пациентам оказывается не только полный комплекс медицинских услуг, но и психологическая помощь. Это является одним из факторов скорейшего восстановления работоспособности. Кроме того, мы планируем более детально рассмотреть управленческие технологии зарубежных коллег, способы более эффективного использования имеющихся ресурсов. Также в области наших интересов - применение образовательных технологий и возможности непрерывного обучения сотрудников».

В свою очередь представители югорского здравоохранения презентовали возможности медицины региона, в том числе направления деятельности Окружного кардиологического диспансера. Руководство Областной больницы Святого Рафаэля отметили актуальность организации профилактических проектов, опыт ОКД по проведению мероприятий для сохранения здоровья молодого поколения.

По итогу встречи, коллеги наметили перспективы сотрудничества. Главным образом - это обмен опытом работы, взаимодействие в формате телемедицины, проведение вебинаров для обсуждения сложных клинических случаев и новых методик лечения. Также главный врач Окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева пригласила представителей венгерской клиники на конференцию «Современные подходы в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний: от традиций к инновациям», которая пройдет на базе ОКД в апреле.