​В РСА заявили, что 80 процентов российских автомобилистов получают скидку за безаварийную езду

В 2018 году почти 79,5 процентов полисов ОСАГО были реализованы со скидкой за безаварийную езду. Скидку 20 процентов получила примерно 20,1 миллиона водителей, 30 процентов — 13,1 миллиона, 50 процентов — 7,7 миллиона. Таковы данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Мы видим, что скидка по КБМ накапливается, и это позволяет автовладельцам платить за ОСАГО все меньше и меньше. Мы полагаем, эта тенденция сохранится и в 2019 году. Напомню, 9 января вступило в силу указание Банка России, расширяющее тарифный коридор по ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз. Это усилило конкуренцию между страховщиками и уже сейчас мы видим, что тарифы на обязательную «автогражданку» стали несколько снижаться. Накапливающаяся скидка по КБМ усилит этот тренд», — заверил президент РСА Игорь Юргенс.