​В школах Сургутского района для родителей выпускников провели демонстрационный ЕГЭ

Накануне, 19 февраля, в школах Сургутского района прошел демонстрационный ЕГЭ по русскому языку для родителей одиннадцатиклассников. Мероприятие проводится в районе уже второй год подряд.

Заместитель директора Белоярской СОШ №1 Ирита Хабибуллина рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС для чего мамы и папы приходят на ознакомительное ЕГЭ: «Это позволяет им лучше понять процедуру проведения экзамена. Родитель видит процесс не со стороны, а проходит его, как и выпускник. И тогда начинает понимать переживания ребенка, его ответственность».

Плюс такие мероприятия доказывают, что уровень организации экзаменов в школах Сургутского района соответствует всем правилам и требованиям, поэтому сомнений в результатах ЕГЭ у родителей и общественности не останется.

Процесс демонстрационного экзамена максимально приближен к реальности: перед входом в аудитории родителей и выпускников попросили сдать мобильники и другие вещи, кроме паспорта и двух черных гелевых ручек, поверили металлоискателем. В оборудованных аудиториях (стоят камеры и «глушилки») познакомили с последовательностью проведения экзамена, провели все его этапы, начиная от заполнения бланков и заканчивая решением демонстрационных заданий. Даже время на все про все было отведено такое же, как для реального ЕГЭ — 3,5 часа.

Все работы экзаменующихся будут проверены, им выставят заслуженные баллы. В прошлом году, например, только один родитель выпускника из СОШ №1 справился с ЕГЭ по русскому на 4, остальные, видимо, уже подзабыли правила.

В этом году на тестовый экзамен в Белоярскую СОШ №1 пришли порядка 40 человек — очень хороший показатель, учитывая, что мероприятие проходило в будний день в 16 часов. Всего же русский язык будут сдавать 82 выпускника.