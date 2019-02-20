​Женский БК «Университет-Югра» прошёл в финал Студенческой Суперлиги

Женский баскетбольный клуб «Университет-Югра» прошёл в финал Студенческой Суперлиги, одержав победу в трех матчах.
В первый игровой день спортсменки обыграли БК из Орла (ОрёлГУ) со счётом 69:64, во второй день в удалось победить хозяек паркета ПГТУ (Йошкар-Ола) со счётом 84:78 и в третей день они одержали победу над представительницами УрГЭУ (Екатеринбург) итог встречи – 80:62.
Лидеры матчей:
- 1 игра - Валерия Баландина (21 очко, 5 подборов); Дарья Сафронова (12 очков , 15 подборов), Наталья Носова (12 очков, 11 подборов).
- 2 игра - Наталья Носова (25 очков, 11 подборов), Валерия Баландина (24 очка, 5 подборов).
- 3 игра – Ирина Платонова (20 очков, 4 атакующие передачи), Наталья Носова (17 очков, 6 подборов).
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