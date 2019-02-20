16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,2022   EUR  74,8151  

​СурГПУ - эффективный вуз по итогам 2018 года

Лучший в Сургуте, в тройке лучших в Югре

По итогам Мониторинга эффективности вузов 2018 года, проведенного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Сургутский государственный педагогический университет в очередной раз признан эффективным вузом!

СурГПУ выполнил 4 целевых показателя и вошёл в так называемую четвертую лигу эффективности (всего их 10). Это лучший результат среди сургутских вузов, а в Югре подобное достижение смогли повторить только Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и Нижневартовский Академический институт прикладной энергетики.

Разделение по лигам, проведенное Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования по специальной системе, произошло по итогам мониторинга впервые и позволило объективно установить позиции вузов страны относительно друг друга.

Надо сказать, что по итогам 2018 года количество «неэффективных» вузов возросло в 2,5 раза.

Более подробно с результатами мониторинга и рейтинга вузов можно ознакомиться на сайтах indicators.miccedu.ru/monitoring/ и msd-nica.ru


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:23, просмотров: 139, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Ставка по ипотеке вырастет в ближайшие месяцы
Активно инвестировать в недвижимость стали сотрудники самих строительных компаний
Анна Калугина Сегодня в 15:55
2 0
Неоценённый пророк. Почему стоит посмотреть «Ван Гог. На пороге вечности»

Неоценённый пророк. Почему стоит посмотреть «Ван Гог. На пороге вечности»
Знаковым является разговор с пастором почти в самом конце, где Ван Гог упоминает и невольно сравнивает самого себя с Иисусом Христом. Думаете, слишком высокомерно? Мне так не кажется
Ирина Бойко, сургутянка Сегодня в 12:29
170 0
Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Считаем, какую сумму нужно заработать семье из трех человек, чтобы жить в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме и Нефтеюганске
Лилия Сулейманова 19 февраля в 17:47
758 24
​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»

​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»
Интервью с женщиной, у которой неизлечимая болезнь отняла двух маленьких сыновей. О том, зачем жертвовать деньги тем, кто все равно умрет, и о том, как наслаждаться жизнью, даже когда самое страшное уже произошло
Анна Богдевич 19 февраля в 12:56
973 1
Рафаиль Ульбеков: Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано

Рафаиль Ульбеков: Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано
Директор УК «ДЕЗ ЦЖР» — о сокращении до трех дней срока отключения горячего водоснабжения
Рафаиль Ульбеков, директор УК «ДЕЗ ЦЖР» 19 февраля в 10:42
576 3
​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»

​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»
Иван Назаров 18 февраля в 15:37
925 25
В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница

В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница
Лилия Сулейманова 18 февраля в 15:29
682 0
​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 февраля в 12:53
975 4
Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты
Если у человека нет возможности реализовать себя в социальных рамках, то он выбирает путь асоциальный
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 февраля в 16:40
3196 46
Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО

Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО
​Великий сатирик - о патриотизме, стеснении, воспитании сына и новом способе мыть посуду
Тарас Самборский 16 февраля в 15:57
934 1
Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров
Сказалось резкое повышение цены за проезд
Лилия Сулейманова 15 февраля в 17:49
1589 4
​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»

​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»
Людмила Захарова 16 февраля в 08:40
2021 18
Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута

Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 19:45
4572 17
​Но вы держитесь

​Но вы держитесь
Неделя прошла под знаком депутатско-чиновничьей активности: было много интересного в городской Думе и прочих присутственных местах. Итак, что мы имеем?
Олег Владимиров 15 февраля в 17:05
942 1
​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь

​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь
Ева Рудион 15 февраля в 16:11
1177 6
В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?

В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?
Артем Мазнев 15 февраля в 07:50
762 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика