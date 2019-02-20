​СурГПУ - эффективный вуз по итогам 2018 года

По итогам Мониторинга эффективности вузов 2018 года, проведенного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Сургутский государственный педагогический университет в очередной раз признан эффективным вузом!

СурГПУ выполнил 4 целевых показателя и вошёл в так называемую четвертую лигу эффективности (всего их 10). Это лучший результат среди сургутских вузов, а в Югре подобное достижение смогли повторить только Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и Нижневартовский Академический институт прикладной энергетики.

Разделение по лигам, проведенное Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования по специальной системе, произошло по итогам мониторинга впервые и позволило объективно установить позиции вузов страны относительно друг друга.

Надо сказать, что по итогам 2018 года количество «неэффективных» вузов возросло в 2,5 раза.

Более подробно с результатами мониторинга и рейтинга вузов можно ознакомиться на сайтах indicators.miccedu.ru/monitoring/ и msd-nica.ru