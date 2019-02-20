​В Сургутском районе избежали превышения эпидемического порога по ОРВИ

В Сургутском районе удалось избежать превышения эпидемического порога по ОРВИ и гриппу уже второй год подряд. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщила Ольга Мосалева, начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения.

По словам специалиста, результата удалось достигнуть благодаря совместным усилиям медиков, населения, а также профилактическим мероприятиям, организованным в поселениях района представителями администрации. «Не может не радовать, что в этом сезоне 98-99 процентов населения прошли вакцинацию против гриппа, — пояснила Мосалева. — В течение года проводятся межведомственные противоэпидемические комиссии, после чего принимаются меры, чтобы сохранить стабильную эпидемическую ситуацию». Также эксперт отметила, что на территории района было зафиксировано менее десяти случаев заболеваемости гриппом.

В ходе встречи старший преподаватель кафедры детских болезней СурГУ Олеся Добрынина напомнила о необходимости не только сезонной вакцинации от гриппа, но с учетом национального прививочного календаря.