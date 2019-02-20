​Объем федерального бюджета достиг абсолютного рекорда

По итогам 2018 года накопления федерального бюджета достигли 10,188 трлн рублей, что является абсолютным рекордом, пишет «РБК» со ссылкой на данные Счетной палаты.
В 2017 году соответствующий показатель равнялся 6,19 трлн рублей.
По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, существенное нарастание остатков произошло по причине того, что в 2018 году правительство не сразу переводило нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния.
Речь идет о суммарных остатках средств федерального бюджета на счетах Федерального казначейства. Они складываются из:
- средств на рублевых счетах в казначействе,
- банковских депозитов,
- средств по учету нефтегазовых доходов (купленная Минфином по бюджетному правилу иностранная валюта),
- средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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