​Объем федерального бюджета достиг абсолютного рекорда

По итогам 2018 года накопления федерального бюджета достигли 10,188 трлн рублей, что является абсолютным рекордом, пишет «РБК» со ссылкой на данные Счетной палаты.

В 2017 году соответствующий показатель равнялся 6,19 трлн рублей.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, существенное нарастание остатков произошло по причине того, что в 2018 году правительство не сразу переводило нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния.

Речь идет о суммарных остатках средств федерального бюджета на счетах Федерального казначейства. Они складываются из: