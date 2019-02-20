По итогам 2018 года в России сократилось число выявленных ВИЧ-заболеваний, пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«Мы не можем сказать, что заболевших стало меньше, мы только можем сказать, что меньше стало выявленных. И то снижение очень незначительно. Его можно трактовать как колебание в рамках погрешности», — рассказал завотделом борьбы со СПИДом НИИ эпидемиологии надзорного ведомства академик Вадим Покровский.

Сокращение произошло впервые за последние шесть лет. Однако, по словам эксперта, эпидемия ВИЧ в стране продолжается.

В 2018 году было зарегистрировано 86,5 тысяч пациентов с диагнозом ВИЧ, что на 2,1 тысячу меньше, чем годом ранее.