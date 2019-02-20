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​Более 60 процентов россиян не верят в возможность вести в стране честный бизнес

62 процента россиян не верят в то, что в стране можно вести бизнес честно. Обратного мнения придерживаются 34 процента опрошенных. Таковы данные исследования Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), которые публикует РБК.

«Основными препятствиями для открытия своего дела участники опроса назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди проблем также указывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки от властей», - говорится в материале.

При этом 89 процентов россиян относятся в предпринимателям положительно, шесть процентов - отрицательно.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 196, комментариев: 0


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