​Реальные доходы россиян продолжают сокращаться

В январе 2019 года реальные доходы россиян сократились на 1,3 процента к первому месяцу прошлого года. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 19 февраля.

При этом денежные доходы выросли в январе на 4,2 процента, среднемесячная зарплата в номинальном выражении — на 5,2 процента, в реальном выражении — на 0,2 процента.

Росстат фиксирует падение реальных доходов россиян пятый год подряд. В 2018 году показатель снизился на 0,2 процента.

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