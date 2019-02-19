​Умер директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд

В возрасте 85 лет умер Карл Лагерфельд — модельер, дизайнер, директор французского модного дома Chanel, пишет Le Figaro.
По данным издания, Лагерфельд плохо чувствовал себя последние несколько недель. Причина смерти не называется.
В возрасте 85 лет умер Карл Лагерфельд — модельер, дизайнер, директор французского модного дома Chanel, пишет Le Figaro.
По данным издания, Лагерфельд плохо чувствовал себя последние несколько недель. Причина смерти не называется.
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