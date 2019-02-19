​Законопроект об оказании паллиативной медицинской помощи принят во втором чтении

В Госдуме приняли законопроект об оказании паллиативной медицинской помощи.

Все нормы документа были оговорены со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, а также с представителями гражданского общества и экспертами.

«Паллиативная помощь — это не только лекарства и процедуры. Это поддержка как самого тяжелобольного человека, так и его родных и близких. Им необходима моральная поддержка», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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