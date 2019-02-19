Альфа-Банк в 7 раз нарастил объем розничного рефинансирования кредитов

За 2018 год Альфа-Банк увеличил рефинансирование кредитов клиентам сторонних банков в 7 раз. Общая сумма выдачи за этот период составила около 80 млрд рублей.

«За 2018 год кредитный портфель физических лиц Альфа-Банка вырос на 56% и достиг 454 млрд рублей. Банк нарастил долю рынка по кредитованию за 12 месяцев прошлого года до 2,82%. Высоким спросом пользуются как первичное кредитование, так и рефинансирование ранее выданных ссуд как в Альфа-Банке, так и сторонних банках», - прокомментировал руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

В городах ХМАО - Нижневартовск, Мегион, Сургут, Радужный в розничном портфеле кредитов наличными доля рефинансируемых составила 31%.

«В прошлом году мы значительно улучшили условия по рефинансированию кредитов и предложили нашим клиентам более привлекательные ставки по данному продукту», - добавила Татьяна Беляева, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Нижневартовске и Сургуте.

Рефинансирование кредита позволяет объединить любые кредиты других банков в один, погашать долг одним комфортным платежом, снизить ежемесячный платеж и получить дополнительные денежные средства. Альфа-Банк предлагает клиентам рефинансирование займов потребительского кредитования по ставке от 11,90% годовых, рефинансирование ипотеки по ставке от 9,99% на сумму до 50 млн руб., а также кредитные карты с лимитом 1 млн руб. с возможностью погашения кредитного лимита в других банках бескомиссионным переводом.

Подробнее о программах рефинансирования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/.