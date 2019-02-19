​ФАС рассказала почему важно поднимать цены на продукты

Цены на продукты должны расти для того, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться, заявил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

По его словам, покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.

Рост цен в 2018 году на яйца и мясо обусловлен активным развитием соответствующего сектора, благодаря чему Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов, отмечает чиновник.

Справка:

В 2018 году, по данным Росстата, яйца подорожали на 25,9 процента, мясо и птица – на 9,7 процента.