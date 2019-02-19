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​Почти 300 «черных» кредиторов обирали жителей Урала

Экспертами Банка России в 2018 году выявлено около 300 организаций, которые нелегально оказывали услуги кредитования населению Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Югры, Ямала, Пермского края и Республики Башкортостан.

«Свыше 60 процентов нелегальных кредиторов маскировались под МФО, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» - часть организаций это делали, будучи исключёнными из реестра субъектов рынка микрофинансирования. Около 17 процентов таких мошеннических организаций предоставляли потребительские займы под материнский капитал, хотя на законной основе этим могут заниматься только банки и КПК. Порядка восьми процентов нелегально оказывали услуги ломбардов», - рассказали siapress.ruв пресс-службе Уральского ГУ ЦБ.

Кроме того, на Урале было выявлено два нелегальных форекс-дилераи восемь организаций с признаками финансовых пирамид, которые работали под видом потребительских обществ и кооперативов. «Среди «жертв» таких организаций были, как правило, представители из социально-незащищенных категорий населения — пенсионеры, инвалиды. Финансовые пирамиды активно рекламировали себя в местных печатных СМИ, гарантировали высокую доходность. Так, одна из компаний обещала каждому инвестору до 40 процентов годовых», - пояснили в учреждении.

По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елены Дружининой, в 2018 году акцент в работе по выявлению нелегальных участников финансового рынка сместился в регионы. «Во всех главных управлениях Банка России, в том числе и в Уральском, были созданы специальные отделы. Мы тесно сотрудничаем с надзорными и правоохранительными органами. К настоящему времени в отношении 30% выявленных в прошлом году нелегальных субъектов уже возбуждены дела или реализованы необходимые меры реагирования», - отметила она.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 202, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:47
Ой и можно подумать они никому не платили

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